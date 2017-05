CEREJEIRAS: Associação dos idosos convoca nova eleição

A Associação dos Idosos do Município de Cerejeiras (AIC), reuniu-se em sua sede na tarde desta quinta-feira, 04, onde a atual presidente da entidade Maria Aparecida de Oliveira Silva conhecida popularmente como “Cidinha” convocou os associados para eleger nova diretoria.

Durante a reunião Cidinha esclareceu que a Associação dos Idosos está legalmente organizada desde 10 de Março de 1998 e que está a frente da organização há 17 anos: “Como a atual diretoria está com mandato vencido há quase dois anos e já solicitei eleição para escolha de nova diretoria diversas vezes em assembleias anteriores, fato que pode ser comprovado em Atas registradas, eu e membros da atual diretoria estamos convocando nova eleição.” finalizou Cidinha.

O prazo final para os interessados registrar as chapas é dia 21 de maio e a eleição deve ocorrer no último domingo do mês de Junho de 2017.

A AIC é uma entidade sem fins lucrativos que luta para assegurar os direitos dos Idosos e desenvolver atividades recreativas e sociais, tem atualmente 132 associados ativos e está localizada na Rua Fortaleza esquina com Rua Antônio Carlos Zancan em Cerejeiras.

Para concorrer a eleição os interessados devem ser associados pelo período mínimo de 6 meses e estar em dia com sua mensalidade para ter o direito de votar e ser votado, em acordo com o estatuto da entidade.

Texto e Fotos: Assessoria.