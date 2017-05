CLAMOR POPULAR: Secretário pede a vereadores redução do repasse de R$ 728 mil por mês para ajudar Saúde pública

O secretário municipal de comunicação, Esteban Vera, reagiu a reclamações feitas por um grupo de vereadores que visitaram o Hospital Regional de Vilhena na manhã desta sexta-feira, 5.

Os parlamentares Ronildo Macedo (PV), Rafael Maziero (PSDB), França Silva (PV), Célio Batista (PR) e Samir Ali (PSDB) criticam as condições da unidade hospitalar, como más condições aos pacientes, e pediram melhorias e investimentos no setor de saúde pública. Alguns deles desabafaram e classificaram o setor como “muito pior que antes”.

Ao tomar conhecimento do caso, Esteban, que é jornalista, concordou, em parte, com dos edis. Ele disse que eles (os vereadores) cumprem seu papel fiscalizador, mas pecam na falta de bom senso com as ações positivas executadas no setor pela administração municipal. “Não é apenas em Vilhena que a saúde pública passa por momentos delicados. Outros municípios do país sofrem ainda mais. Em Vilhena, porém, as ações evoluem paulatinamente, após o município enfrentar sérios problemas administrativos herança da gestão anterior. Contratação de médicos através de concurso público, tais como especialistas, e investimentos de R$ 8 milhões para o setor vão melhorar a saúde local”, salientou.

Para o secretário, porém, os vereadores podem ajudar de forma prática a prefeitura, economizando o repasse mensal feito pelo Executivo ao Legislativo. “Atualmente, a Câmara recebe R$ 728 mil por mês para suas despesas. Em dezembro de 2016, era de R$ 685 mil. Isso significa um aumento de mais de R$ 40 mil por mês. Há um clamor popular desde o ano passado para que o Legislativo economize e devolva à prefeitura parte desse valor. Isso, sim, ajudaria – e muito – o setor de saúde pública. Seria uma ação elogiável por todos os vilhenense”, afirmou.

Especificamente, Esteban chamou a responsabilidade do vereador Samir Ali (PSDB), para que encabece esta campanha tão esperada pelos cidadãos vilhenense. “O vereador questiona, mas também pode ajudar o município. A devolução de parte do repasse vai contribuir com a saúde pública. Se houvesse economia de R$ 200 mil por mês, o município investiria na saúde R$ 2,4 milhões por ano. Vamos aguardar uma ação concreta do parlamentar neste quesito, que certamente será elogiado pelos munícipes”, concluiu o secretário.

Texto e foto: Assessoria