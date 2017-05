Domingo tem final do Barrão em Colorado

Neste domingo, 7, em Colorado acontecerá a final do campeonato Barrão. A partir das 14 horas com jogo preliminar dos veteranos.

A partir das 15 horas a disputa pelo 1º e 2º lugar no certame. Com as equipes Paulinho pinturas (camisa vemelho) X Yogurte bom gosto (camisa verde)

O campeão será premiado com R$ 5 mil e o vice receberá R$ 2 mil.

Além disso, após a final do Barão, terá Bingo com premiação de R$ 5 mil R$ 3,500 e R$ 3 mil. A cartela para concorrer custa apenas R$ 20,00.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação