FARM’S recebe festa “Euforia” em sua 4º edição neste sábado

A festa “Euforia” chega a sua 4º edição, o evento organizado pela Four Produções, promete agitar Vilhena e região. O evento é neste sábado, 06, no espaço FARM’S.

De acordo com a organização o evento será “Sunset”, com início às 15 horas, apresentado ao público uma nova proposta.

O “Euforia Sunset” contará com oito atrações, vários estilos musicais, além de open bar, de cerveja e água, em todos os ambientes.

No palco da festa passarão os cantores kaio Muller, a dupla Frank & Diego (foto), Swing Muleque, Dj Aton, Thawan, Grupo Retrô, Brenda Tomazelli e Dj Ferry’s.

O espaço estará dividido em pista, área vip, camarotes, todos com bar e área de alimentação.

Adquira já seu ingresso no stand, instalado no Park Shopping Vilhena, ou na Banca do Zoio. Outras informações pelos telefones 9 8400-4469 ou 9 8479-4820.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria