Inadimplência aumenta e SAAE faz apelo a consumidores para colocarem contas em dia

Um levantamento feito pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Vilhena mostrou que o índice de inadimplência existente hoje no município é de 15% das pouco mais de 27 mil residências com ligações ativas.

Para reverter o problema, a autarquia municipal pretende intensificar a cobrança dos devedores e instalar hidrômetros em todas as residências. Hoje, a autarquia está com 4.602 residências com acima de três faturas em pendência, sendo no total 57.830 faturas de consumidores em atraso.

Segundo o diretor da autarquia, Arijoan Cavalcante, a medida é necessária não para penalizar o consumidor e sim para manter o andamento dos serviços prestados pela autarquia. “Justamente por conta dessa constatação é que nós, que somos gestores desse serviço, decidimos intensificar de imediato a cobrança das tarifas que estão em atraso e pedimos aos contribuintes que procurem a autarquia para regularizar/negociar suas contas”, explicou o diretor.

De acordo com a assistente de cobrança, Carla Rosa Frank, a SAAE sempre negociou débitos em atraso. “Nós sempre estamos à disposição para negociar/parcelar os débitos de nossos consumidores. É importante ressaltar que a partir de três faturas em atraso o nosso sistema gera um aviso de corte; as faturas com este comunicado entram na fila do corte, que é filtrado sempre pelo bairro”, explicou Carla.

Segundo Arijoan, durante o levantamento, descobriram-se domicílios que acumularam dívidas de mais de 48 meses de atraso com as tarifas. Arijoan explicou que o SAAE precisa levar a diante as cobranças dos débitos em atraso e regularizar a situação dos inadimplentes.

“Tudo o que o SAAE arrecada tem que ser investido na engrenagem do abastecimento de água. Portanto, se não formos a fundo nessa tarefa de estancar a inadimplência, ficamos sem ter como fazer os investimentos e manter os serviços de captação e distribuição”, completou.

Dependendo do montante, a autarquia negocia a dívida do consumidor em até 60 meses. Para negociação é preciso apresentar documentos originais, cópias do titular da conta e um talão atualizado.

O SAAE está aberto ao público de segunda à sexta das 07h às 13h e das 15h às 17h, no telefone 3322-5480 ou pelo plantão 115.

Texto e foto: Assessoria