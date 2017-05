Pacientes reclamam da falta de medicamentos no Hospital Municipal de Chupinguaia

Pacientes do Hospital Municipal José Ivaldo de Souza, entraram em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, e relataram que estiveram no hospital, mas não receberam o medicamento que precisavam.

Micaelly Ferreira, de 19 anos, contou que toda semana precisa levar duas pessoas de sua família ao hospital. Eles sofrem de reumatismo no sangue e precisam tomar doses do medicamento Benzetacil.

A jovem conta, que a Benzetacil não estaria sendo encontrada nas farmácias de Chupinguaia, e a falta do medicamento faz com eles tenham que vir até Vilhena para tomar a medicação, o que faz com que o custo fique “caro” para a família.

Além disso, o medicamento até pode ser vendido em farmácias, mas não pode ser ministrado, fazendo com que o usuário tenha que comprar o remédio e levar até uma unidade de saúde para a aplicação.

Nossa equipe telefonou para a instituição, mas não o telefone não foi atendido. Recentemente moradores de Chupinguaia também reclamaram das condições das estradas e ônibus escolares daquela cidade.

Texto: Extra de Rondônia

