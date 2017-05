Prefeita acompanha patrolamento e cascalhamento no bairro Cristo Rei

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está realizando serviço de recuperação com patrolamento e cascalhamento no bairro Cristo Rei.

Nesta sexta-feira, 5, a prefeita do município, Rosani Donadon (PMDB), e o secretário de Obras Josué Donadon, além da vereadora Vera da Farmácia (PMDB), acompanharam o trabalho executado nas ruas do bairro.

O secretário de Obras explicou que a ação de trabalho tem ganhado intensidade com o período de estiagem, que tem proporcionado serviços efetivos pela Semosp, no que tange ao rápido atendimento aos bairros mais necessitados recentemente castigados pelas chuvas.

“Estamos trabalhando com agilidade para atender rápido as demandas. A prefeita Rosani Donandon tem exigido velocidade para realizarmos ações para facilitar o acesso aos bairros. Fico feliz em observar a população olhando para o nosso trabalho”, concluiu.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou que o trabalho está sendo feito para garantir mobilidade urbana com facilidade para trafegar pelas ruas do município. “Estamos trabalhando para atender a demanda em vários bairros de Vilhena e melhorar a qualidade de vida para população do nosso município”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria