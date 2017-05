Prefeitura lança “Selo Verde” que será concedido a empresas que apoiam ações ambientais

Em cerimônia realizada na tarde de quinta-feira no gabinete da prefeita Rosani Donadon. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) lançou o “Selo Verde”, certificado oficial do Município em reconhecimento a empresas da cidade que apoiam de forma voluntária ações voltadas a preservação ambiental.

Na ocasião as empresas Rondojet Produtos de Limpeza, Norte Marketing e Autovema veículos, receberam o certificado, e foi lançada a campanha de coleta de óleo de cozinha usado, produto que lançado na natureza causa enormes danos ambientais.

O titular da SEMMA, Jorge Rabelo, explicou aos presentes o significado e normas do “Selo Verde”, assim como a importância desta ação. “As empresas que aderirem a esta campanha prestarão apoio às ações do Município voltadas a promover a sustentabilidade, e poderão usar em suas propagandas e rótulos de produtos o certificado de reconhecimento desta parceria, deixando claro aos clientes e a população em geral que estão trabalhando no sentido de contribuir com a preservação ambiental em Vilhena”, destacou.

Dois aspectos da iniciativa chamam a atenção. O primeiro se refere as condições para que as empresas possam se credenciar a receber o certificado. “As firmas não podem ter condenações civis ou criminais por crimes contra o meio ambiente, assim como devem estar rigorosamente em dia com as exigências legais deste setor para exercer suas atividades”, explicou Rabelo.

O outro fator é o caráter exclusivamente voluntário da participação. “Não há nenhuma espécie de incentivo fiscal, descontos ou privilégios para quem aderir. O impacto positivo que o selo oficial do Município em reconhecimento ao compromisso das empresas com a preservação ambiental é o grande benefício que elas irão dispor”. Também merecer pontuar que o apoio as ações da SEMMA não envolverão doações em dinheiro diretas ao Município. “Os patrocinadores de nossas atividades nos fornecerão notas fiscais e receberão recibos oficiais, sem que haja movimentação financeira em espécie na relação”. O certificado tem um ano de validade.

A participação das três primeiras empresas que receberam os certificados já está em andamento. A Rondojet patrocina a campanha de coleta de óleo de cozinha usado, através da doação dos galões que serão distribuídos pela cidade para captação do produto. A empresa irá transformar o resíduo em sabão líquido, que será doado ao ponto de coleta do resíduo na mesma proporção. São galões de 50 litros que estarão em vários pontos de grande circulação de pessoas, como escolas, postos de saúde e outros. No lançamento começaram a ser entregues os primeiros 50 galões, mas a meta é ampliar este número.

Por usa vez, a Rondo Marketing ficará responsável pela criação e divulgação de toda a mídia relativa as ações da SEMMA e das ações das empresas que receberem o Selo Verde, em pontos de TV indoor da cidade e painéis eletrônicos de publicidade. Inclusive, já está sendo divulgada através deste método a campanha da secretaria voltada ao combate das queimadas.

Já a Autovema Veículos patrocinará o projeto de coleta seletiva de lixo que será lançada dentro de alguns dias no Bairro União, e já vem apoiando a plantação de mudas de árvores na cidade.

A prefeita Rosani Donadon parabenizou as empresas que aderiram ao Selo Verde, frisando que a iniciativa certamente será reconhecida pelos vilhenenses que vão prestigiar produtos e serviços que elas oferecem, assim como servirão de exemplo para o empresariado local da importância de se cuidar da natureza para garantir a qualidade de vida das populações futuras. “Isso é um compromisso realmente formidável com o nosso Município”, destacou. Empresas interessadas em saber mais informações ou participar da campanha devem procurar a sede da SEMMA no Paço Municipal, em horário de expediente”.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia