Rosangela Donadon é nomeada Madrinha das Agroindústrias de Colorado do Oeste

A cidade de Colorado do Oeste vem fortalecendo cada vez mais seu potencial no quesito de agroindústrias. A agricultura familiar vem se desempenhando para ofertar à comunidade produtos de qualidade e com responsabilidade, sendo destaque no Estado nos últimos anos.

Os membros produtores da AGROSIPRO – Associação das Agroindústrias de Colorado do Oeste estiveram reunidos com a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) e realizaram um convite à parlamentar, que ficou surpresa e honrada com a notícia. Rosangela foi escolhida pela Associação para ser madrinha das agroindústrias do município.

Para a deputada foi uma surpresa bastante agradável, e reconhece o tamanho do compromisso que firmou com os produtores no momento em que aceitou. “Quem honra receber esse convite, fico lisonjeada e aceito com muito carinho. Conheço o trabalho de muitos aqui, vocês são destaques das agroindústrias na nossa região e isso me orgulha muito. Prometo contribuir da melhor maneira para que vocês cresçam e possam aumentar a renda familiar de cada um”, disse a Rosangela.

Hoje as agroindústrias de Colorado contam com exatamente 25 famílias cadastradas, sendo que outras já estão se regularizando e logo farão parte AGROSIPRO. Para o presidente das agroindústrias, Sérgio Ywamoto, mais de 300 pessoas estão envolvidas na fabricação e no processamento dos produtos de origem animal e vegetal. Com o apoio da deputada, a cidade de Colorado do Oeste poderá fortalecer ainda mais todas as agroindústrias, fomentando então a economia do município e a renda da agricultura familiar, além de gerar empregos no campo.

O prefeito professor Ribamar, parabenizou a deputada por aceitar o convite e elogiou o brilhante trabalho realizado pelos produtores. “Colorado tem tudo para ser a Capital das Agroindústrias. Nossa gente é batalhadora e os melhores produtos estão aqui. Tenho certeza que com o apoio da Rosangela, conseguiremos elevar cada vez mais nossas agroindústrias”, disse o mandatário.

Entre as produções estão, a fabricação de diversos tipos de queijos, iogurtes, mel, molhos de pimenta, café, peixes e o leite pasteurizado. Os produtores participam de vários eventos voltados ao agronegócio onde realizam a comercialização e exposição dos produtos. Tendo grande destaque por cinco anos consecutivos nas edições da Rondônia Rural Show, o maior evento da região norte em agronegócios.

Autor e foto: Assessoria