ARTIGO: Trabalho em equipe

Imagine o que seria a maximização do fluxo de caixa de sua empresa. Alguém poderia afirmar que isso é atribuição da área financeira. Incorreto! Para atingir esse objetivo todas as áreas devem contribuir: Compras, ao tratar dos prazos de aquisição das mercadorias; Vendas ao fixar as condições de pagamento dos clientes; a Produção na medida em que zela pelo giro dos estoques; Informática ao ponderar os prazos médios de leasing etc.

Todas as empresas possuem indicadores de desempenho, embora sua performance varie desde a excelência até a mediocridade. O que torna a administração empresarial uma arte apaixonante e envolvente é a habilidade humana de gerenciar com eficácia pessoas e recursos, processos e produtos, oportunidades e problemas.

A otimização de uma organização se alcança quando Pessoas competentes ocupam os vários níveis hierárquicos, são abertas ao aprendizado e estão desempenhando suas funções de modo superior. A otimização dos Departamentos ocorre quando suas metas são regularmente atingidas, envolvendo padrões crescentes e evolução contínua. A otimização na Produção ocorre quando os indicadores de produtividade, qualidade e segurança do trabalho são regularmente obtidos. A otimização de sua participação no Mercado ocorre quando seu marketing é inteligente e inovador, explorando todas as oportunidades mercadológicas e as potencialidades da marca.

A otimização de sua Estratégia ocorre quando você possui talentos internos, impregnados de garra, pragmatismo e orientação para resultados. A otimização ocorre quando sua Visão e Missão são observadas por todos, de forma coesa e espontânea. A otimização da Satisfação dos Clientes se dá quando seus produtos e serviços têm conteúdo, quando existe diálogo e feedback. A otimização da Gestão ocorre quando seu processo decisório é excelente; quando seu sistema de informações gerenciais é elevado; quando o fator tempo é bem administrado; quando sua logística é perfeita; quando seus parceiros correspondem à sua expectativa, e todos colhem os frutos de um trabalho integrado.

Um empresário pode questionar como fazer para aplicar esses princípios em minha empresa? Resposta: 1-Estabeleça conceitos (ótimo, muito bom, normal e fraco); 2-Aplique esses conceitos ao desempenho das pessoas e à eficiência de seus processos; 3-Identifique as pessoas, resultados e sistemas com desempenho “fraco” e os priorize; 4-Faça um Plano de Ação corretivo para o item no. 3, definindo ações saneadoras, pessoas responsáveis e prazos!

Resultados financeiros são apenas conseqüência de uma boa ou má administração. Indicadores de desempenho são apenas ferramentas de gestão. A excelência está ao alcance das empresas que resolverem trabalhar em equipe. Como diz o texto acima, há um prêmio reservado para os humildes, disciplinados e sábios. Para estes, os horizontes são indeterminados!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia