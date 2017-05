Com pretensão de conquistar o título, estreante Barcelona é a sensação do Rondoniense

Em visita a redação do Extra de Rondônia, na manhã deste sábado, 6, o presidente do Barcelona Futebol Clube, José Luiz Pereira e o Técnico da equipe Thiago Batizzoco, falaram da fundação do Clube e da participação no Campeonato Estadual.

Criado este ano em Vilhena, o Barcelona Futebol Clube tem uma história que já soma 22 anos no futebol do Estado. O time foi criado pelo presidente José Luiz Pereira de Jesus em 1.995 na cidade de Corumbiara, depois seguiu com ele para Ariquemes sempre participando de competições de nível amador com sucesso.

Com a mudança de Pereira para Vilhena e dado a sua paixão pelo esporte e pelo clube, amigos o estimularam a profissionalizar o time no Município com intuito de se estabelecer uma “rivalidade amistosa” na cidade, proporcionando a chance de torcedores terem escolha pelo clube que irão apoiar e se criar um clássico local. A apoio foi aumentando e com o surgimento de patrocinadores o presidente aceitou o desafio.

“E estou satisfeito me sentindo realizado até o momento, mas quero que o nosso time seja o campeão rondoniense já nesta temporada”, frisou Pereira. E, para tanto, chega a tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar a cobrir as despesas do Barcelona, estimadas em cerca de R$ 45 mil. A adesão de torcedores mostra que o “Barça” tá empolgando.

Tanto que os confrontos da equipe já estabeleceram a melhor média de público por partida do campeonato. Tem até torcida organizada, que dispõe de 20 fanáticos e tende a aumentar. Pode parecer pouco, mas eles agitam as arquibancadas. E, para um time criado há apenas sete meses, apenas o fato de já existir uma organização do gênero é relevante. Qualidade a equipe tem.

Conta com a mais estruturada “espinha dorsal” entre os participantes do Rondoniense, contando com 28 jogadores sendo vinte deles atletas da cidade. E está na vice-liderança da competição, dependendo apenas de um resultado positivo neste domingo para garantir vaga na semifinal. O comando técnico está sob a batuta do mestre Tiago Batizoco, conhecido e respeitado no futebol de Rondônia.

O primeiro confronto com o outro time da cidade, o tradicional Vilhena Esporte Clube, já mostrou que o ainda incipiente clássico vai pegar. Os rivais se defrontam novamente no próximo final de semana, e como no jogo passado deu empate, o clima de expectativa é grande acerca de quem ganhará a primeira. Mas, antes do VEC, o Barcelona terá que passar pelo atual campeão do Estado, o poderoso Rondoniense.

“É pedreira”, diz o técnico. Mas acrescenta que dá pra ganhar. Para tanto, é preciso apoio total da torcida na partida a ser disputada no Estádio Portal da Amazônia nesta tarde de domingo, com a bola rolando a partir das 16 horas. “Queremos desde já agradecer o apoio de nossos torcedores, e convocar todos para criar aquela energia positiva pra gente atropelar o campeão. Este resultado é vital para nós”, convoca o presidente. O Barcelona Esporte Clube é patrocinado pelas empresas Guaporé Máquinas, Masutti, Posto Tafarel, Restaurante Grill 12, Vitória Imóveis, Grupo Mirian e Bueno Tur. A imprensa local é apoiadora do time caçulinha da cidade.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia