CRECA: autoridades prestigiam abertura de atividades que beneficiam crianças e adolescentes

Na tarde desta sexta-feira, 05, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) promoveu a cerimônia de abertura das atividades deste ano do Centro de Referência Especializado em Crianças e Adolescentes (CRECA), em Vilhena.

A abertura teve início às 15h e contou com a presença de várias autoridades, entre elas do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), da secretária de Assistência Social, Nair Cerutti, da assistente social do CREAS Lorena Moreira, da coordenadora do CRECA Elizete Rodrigues, do secretário de Indústria e Comércio, Faiçal Akkari, e dos vereadores Carlos Suchi, Vera da Farmácia e Leninha do Povo, entre outros.

A secretária Nair Cerutti ressaltou a importância da abertura das atividades no CRECA. “Obrigada a todos por comparecerem neste momento especial. É mais um programa que está se iniciando e estamos felizes por esta conquista. Vamos cuidar de todas as crianças com o maior carinho”, disse a titular da Semas.

Segundo a coordenadora do CRECA, Elizete Rodrigues, o objetivo do programa é proporcionar atividades educativas e de lazer para manter as crianças e adolescestes ocupados com coisas positivas. “Não estamos medindo esforços para melhor atender da melhor forma as crianças do nosso município”, afirmou a coordenadora.

Atualmente o município de Vilhena conta com o total de 14 programas que beneficiam a população vilhenense. O CRECA atenderá as crianças e adolescentes entre 7 a 13 anos, e oferecerá cursinhos como balé, artesanato, futebol, natação e reforço para as crianças que enfrentam dificuldades de aprendizagem na escola.

“Em nome da prefeita Rosani Donadon (PMDB) parabenizo toda a equipe que está empenhada pelo bem-estar das crianças. Esse é nosso compromisso: trabalhar para melhorar a qualidade de vida de toda a população vilhenense”, finalizou o vice-prefeito Darci Cerutti.

Texto e fotos: Assessoria