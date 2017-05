Ex-prefeito tem contas aprovadas pela atual Câmara de Vereadores

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 02/05, mesmo fora do tempo, foram apreciadas as contas do Município de Colorado do Oeste da Gestão do Ex-prefeito Anedino Carlos Pereira Junior, seguindo o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

As contas apreciadas foram dos anos de 2009 e 20014, no qual recebeu parecer para aprovação. Segundo o diretor da Câmara Nilson Luchtenberg, essas contas deveriam ser aprovadas na Gestão anterior desta casa de Leis, não sabendo explicar o porquê da inércia da antiga legislatura a respeito delas terem passadas batidas.

“Não sabemos dizer o que aconteceu na legislatura anterior, pois as Contas de 2014 chegou aqui na Câmara em 2016, segundo o próprio site do TCE que consta em Ofício encaminhado, e a de 2009 seguiu o mesmo trâmite, chegando em 2010, mesmo assim, estando em reunião com os técnicos e vereadores, entendemos e achamos por bem corrigir esse erro, iremos cumprir o que a Lei Orgânica pede, deixando tudo em arquivo e organizado para quem quiser conferir e futuras legislaturas”, destacou Nilson Luchtenberg, diretor da Câmara.

O ex-mandatário acompanhou a sessão ao vivo, no qual é transmitida pela rede social, comemorando o parecer dos atuais Edis. “Quero aqui agradecer cada um que participou da nossa administração, agradecer por essa aprovação e pelo trabalho de cada um de vocês, a dedicação desenvolvida, a responsabilidade de cada com seus deveres e a graça de servir a todos da nossa cidade, porque ninguém é bom sozinho, isso é o fruto do comprometimento e seriedade com a transparência dos atos públicos, e agradeço e parabenizo essa legislatura pelo trabalho, demonstrando atenção e respeito pela coisa pública, estando atenta e reconhecendo o zelo que tivemos em nossa gestão”, finalizou Anedino da Farmácia.

Autor: Tiago Vieira

Foto: Divulgação