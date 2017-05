EXPOCOL: ingressos e mesas já estão à venda para o “Baile da Rainha”

O tradicional Baile da Rainha, em Colorado do Oeste, acontecerá no dia 03 de junho. A festa antecede a Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste, que chega a sua 31º edição.

São sete candidatas concorrendo ao titulo de Rainha, e desfilaram na passarela montada no salão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Saudade da Querência. A animação do baile fica por conta de João Pedro e banda.

O evento inicia a partir das 22h, e é organizado pela Loja Maçônica 18 de Dezembro e Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCOOL), sendo a renda obtida na festa revestida a entidades.

Para quem quiser adquirir ingresso e mesa antecipado os valores são: ingresso individual R$ 30,00; mesa R$ 100,00 e mesa pista R$ 120,00. O ponto de venda é a Sapataria Pantanal ou pelos telefones (69) 9 8495-1331 e 9 9328-4021.

EXPOCOL

Serão cinco noites, de 14 a 18 de junho, de exposição com rodeio em touros, show com a dupla Conrado & Aleksandro, Leilão de Gado, Concurso Leiteiro, Julgamento de Bezerras, parque de diversões, praça de alimentação e sorteio de prêmios em dinheiro somando um total de R$ 50 mil, são um dos atrativos da festa.

Garanta já o seu passaporte “cartela” no valor de R$ 70,00.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra de Rondônia