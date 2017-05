Homem surta e com uma foice tenta matar enfermeiros que tentavam lhe socorrer

Um caso inusitado aconteceu nesta quarta-feira, 03, na cidade de São Francisco do Guaporé, no interior do estado de Rondônia, aproximadamente 626 km de Porto Velho. Um homem ao receber atendimento médico se negou e partiu pra cima dos profissionais da saúde armado com uma foice e tentando contra a vida dos mesmos.

De acordo com as informações, Jean Pierre Evangelista de idade não revelada, estava ferido em sua residência, vizinhos acionaram o setor de pronto socorro do hospital local para realizar os atendimentos necessários, mas ele se negou a ser atendido. De imediato o infrator se armou com uma foice e partiu pra cima dos profissionais de saúde no intuito de uma suposta tentativa de homicídio, sendo que os mesmos correram em volta da ambulância (caminhonete Renault Máster Porto, placa OHO-6115) que dava apoio, neste momento o elemento chegou a atingir a lataria com alguns golpes de foice.

Diante dos fatos, os profissionais da saúde se dirigiram até o Quartel da Polícia Militar local e solicitou apoio, uma guarnição acompanhou-os até o local, o elemento estava portando uma faca neste momento e ao receber ordem para o mesmo jogar a faca ao solo e deitar-se, o mesmo investiu contra os policiais militares que atendia a ocorrência, sendo necessário o uso de munição não letal (borracha) para sanar a injusta agressão, o disparo atingiu o pé do elemento.

Jean Pierre Evangelista foi levado de manhã para o hospital e ficou aos cuidados médicos, a ocorrência foi registrada ma delegacia de policia civil local, para as providencias cabíveis que o caso couber.

Fonte: Alerta Rondônia