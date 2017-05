SAÚDE: Cresamc será reformado para melhorar atendimento aos vilhenenses

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), iniciou nesta sexta-feira, 05, o processo de reformulação da Atenção Básica de Saúde.

O intuito é corrigir as Unidades de Saúde para avançar nas melhorias de atendimento aos usuários e dar condições de trabalho aos servidores.

A primeira unidade que será reformada será o Centro de Referência em Saúde da Mulher e da Criança (Cresamc) que será retirada do atual endereço (BR 174) e levada para a policlínica João Luiz (Avenida Capitão Castro).

De acordo com o secretário Marco Vasques, a iniciativa se deve ao estado atual das unidades. “Precisam de reforma, de novos equipamentos, de materiais e por conta disso estamos visitando uma por uma para podermos fazer um levantamento dessa situação. Algumas não têm condições de estar funcionando e outras apresentam estado precário. O Cresamc será o primeiro a ser reformado e os atendimentos que são feitos lá atualmente serão levados para a policlínica João Luiz”, explicou o secretário.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) esteve no prédio que passará por reforma, vistoriou o local e lembrou que esta reformulação traz diversas melhorias para o trabalhador da saúde e para o usuário. “Faremos tudo o que for necessário para dar conforto em relação à estrutura física e reequiparemos as unidades. O bom atendimento que é nossa prioridade será feito da melhor forma possível com essas readequações”, ressaltou a prefeita.

A mudança de toda a estrutura do Cresamc já teve início na manhã desta sexta-feira, 05 e na segunda-feira, 08, o Cresamc já atenderá no novo endereço. O Cresamc atendia na BR-174, ao lado do Hospital Regional e agora passará a atender na policlínica João Luiz, localizada na Avenida Capitão Castro próximo ao Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Texto e fotos: Assessoria