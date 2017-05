Suplente de vereador cassado também está enrolado na Justiça

Confirmada oficialmente a cassação do mandato de Carmozino Alves, a vaga ficará aberta ao primeiro suplente a vereança, o também reeleito e processado Marcos Cabeludo.

Em virtude desta situação, ainda é incerto o desfecho deste cenário. A tendência é que Cabeludo tome posse e em seguida enfrente também Comissão Parlamentar de Inquérito, até mesmo por uma questão de equivalência com os três vereadores já investigados.

A reportagem do Extra de Rondônia não conseguiu contato com a assessoria Jurídica do Poder Legislativo local para obter informações acerca deste desdobramento do caso, o que só será possível ocorrer na segunda-feira.

Se Marcos Cabeludo não puder voltar à Câmara vilhenense na condição de vereador, o suplente que pode ficar com a vaga é Josué Donadon.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia