Vereadora deixa a Câmara e assume secretaria de Saúde

Antes de assumir o cargo Lindaura ainda participa de sessão do Legislativo, ocasião em que oficializará seu afastamento da Casa de Leis. Ela assume o lugar de Osvaldo Castro, afastado do cargo por determinação judicial.

Com o licenciamento de Lindaura, assumirá a vaga da Câmara de Vereadores o suplente “Gaguinho do Novo Plano”.

Por outro lado, a queda de Castro – que é profissional da área de saúde – da função no Executivo ocorreu em virtude do cumprimento de plantões em unidades do setor em Chupinguaia e Vilhena ao mesmo tempo em que estava nomeado para o cargo.

A notícia ainda está circulando de maneira informal em Chupinguaia, mas o fato é verossímil e irreversível.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação