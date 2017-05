Com gols de Edilsinho, Barcelona supera o Rondoniense

O Barcelona se reabilitou neste domingo,7, com vitória sobre o Rondoniense por 2 a 0 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, e subiu para a vice-liderança do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela terceira rodada do returno da competição estadual.

Ainda no primeiro tempo, o Barcelona abriu o placar com Edilsinho, aos 17 minutos. Já no segundo tempo, o Catalão Vilhenense fechou sua vitória com gol de Edilsinho aos 45 minutos.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos seis pontos e assumiu a vice-liderança do returno. Já o Rondoniense é o caiu para a penúltima posição com dois pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona encara o VEC no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Rondoniense duela com o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Rogério Perucci