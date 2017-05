Motociclista é hospitalizado após bater em traseira de caminhão

Rapaz identificado até o momento por Claudinei bateu na traseira de um caminhão que estava parado.

Acidente aconteceu na noite deste domingo, 7, na Rua Jamari, no bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima conduzia uma moto Honda CG 150, de cor prata, com placa de Vilhena e seguia pela via sentido setor chacareiro quando bateu na traseira do caminhão Mercedes Benz que estava estacionado.

No impacto, o motoqueiro sofreu diversos ferimentos, sendo socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia