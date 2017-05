VEC bate o Genus e assume a liderança do returno

O VEC venceu na tarde deste domingo o Genus por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, e assumiu a liderança do returno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela terceira rodada do segundo turno da competição estadual.

O único gol da partida foi marcado pelo volante Alemão ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o VEC chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do returno. Já o Genus caiu da primeira para a quarta posição com quatro pontos.

No próximo domingo, o VEC enfrenta o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Genus encara o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

O Jogo – Jogando diante de sua torcida, o Genus entrou em campo tentando imprimir seu ritmo em campo, mas encontrou um adversário disposto a atrapalhar seus planos. O VEC iniciou a partida controlando a posse de bola da partida. Aos 12 minutos, após rebote da área, a bola sobrou para o volante Alemão bater da entrada da área para colocar o Lobo do Cerrado em vantagem.

Com o gol, o Lobo do Cerrado seguiu trabalhando a posse de bola, enquanto que o Genus tentava chegar em jogadas de bola parada. Aos 25’, Luciano Mourão cobrou falta na área e Fábio Gomes finalizou para fora.

Aos 28’, Kaoan recebe dentro da área e finaliza, mas o goleiro Caio Borges espalmou. Na sobra, novamente Kaoan teve a oportunidade, mas o goleiro Caio Borges salvou o Genus.

Para a segunda etapa, as duas equipes alternaram bom momentos, porém sem êxito na finalização. Aos 14’, Kaoan recebe na entrada da área e finaliza por cima do travessão.

Em vantagem no placar, o VEC passou a administrar o placar obtido ainda no primeiro tempo e passou a sofrer uma pressão. Aos 33’, Hurtado cabeceou, mas o goleiro Fernando Henrique defendeu. Cinco minutos depois, Hurtado avançou em velocidade pela esquerda, passou por dois marcadores e bateu forte, mas a bola foi para fora. Aos 39’, Hurtado recebeu dentro da área e cruzou para Tcharlles, que tentou tocar de peito para o gol, mas a bola foi para fora. Aos 41’, Israel bateu com categoria do bico da grande área e a bola passou rente a trave.

Ficha Técnica



Genus 0 x 1 VEC



Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho);

Data: 07/05/2017 (domingo);

Horário: 16 horas (horário de Rondônia);

Árbitro: Maicon Pessoa de Souza

Assistentes: Cristiano Pereira Lopes e Anderson Grifftts Danny Brown; 4º árbitro:Servilio Patrício Oliveira;

Gol: Alemão aos 12′ do 1º;

Cartões amarelos: Hurtado (Genus); Fábio Bahia e Kaoan (VEC);

Público pagante: 177 torcedores; Renda: R$ 1770,00;

Genus



Caio Borges; Charlinho, Vágner Leonardelli, Fábio Gomes e Hurtado; Marcão, Luan Fernando (Giovane Cunha) e Luciano Mourão (Alisson); Eduardo Rato (Israel), Tcharlles e Gabriel. Técnico: Mirandinha.

VEC



Fernando Henrique; Thiago, Rafael Carioca (Alex), Luan Bispo e Bruno Santa Rosa; Alemão, Fábio Bahia (Pedro) e Kaoan; Dadai, Lucas Freire (Kaio) e Robinho.Técnico: Guido Quêtto.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida