Apresentador de TV alerta: “Vereadores de Vilhena querem aumentar salários para R$ 12 mil”; VÍDEO

O apresentador de TV, Júlio César Silva, o popular Julinho, alertou à população para uma situação lamentável.

Segundo o comunicador, os vereadores de Vilhena têm a intenção de aumentar os próprios salários em 50%. Hoje cada um deles ganha R$ 8 mil. Com o aumento, o salário passaria para R$ 12 mil mensais.

O presidente da casa passaria a receber a bagatela de R$ 17 mil. “Se R$ 8 mil já é um absurdo, para trabalhar apenas 40 minutos semanais, imagina R$ 12 mil?”, lamenta em visita à redação do Extra de Rondônia.

Durante seu programa na Rede TV, o apresentador também citou a pressão dos vereadores em conseguir cinco portarias cada um na prefeitura para apadrinhados.

Para Julinho, os vereadores estão fazendo o contrário da necessidade do povo. E, se continuarem com essa prática, o final do mandato da maioria delesserá no cadeião, da mesma forma que aconteceu com os vereadores no ano passado. “Os maus exemplos não servem. Querem mesmo ir pra cadeia”, denuncia.

Julinho afirma que enquanto vários municípios estão reduzindo repasse, baixando salários pela metade, como por exemplo, o município rondoniense de Jorge Teixeira, os de Vilhena estão querem aumentar seus rendimentos. “Vão ao hospital apenas fazer fotos com sorrisos estampado na cara e fazer sensacionalismo com o sofrimento alheio, sendo que basta diminuir o repasse e os salários que já resolveria grande parte do problema da saúde pública em Vilhena”, desabafa o apresentador.

