Atletas de Vilhena trás medalhas em competição estadual; veja fotos

Realizado no dia 6 e 7 de maio no município de Ariquemes, a III copa Okinawa de karatê. Sendo a primeira fase do circuito estadual FEKIR.

Foram cerca 350 atletas competido, 9 atletas competidos trazendo 13 medalhas, 8 medalhas de Ouro, 4 de Prata e 1 de bronze para Vilhena.

A equipe Pequeno Dragão de Rolim de Moura do Shihan Silvio Roberto e da Sensei Bruna Vilela de Vilhena saiu na frente e venceu a primeira fase do campeonato estadual de karatê interestilos de Rondônia e a Academia Pequeno Dragão sagrou-se campeã com 462 pontos válidos.

A segunda fase do estadual será nos dias 05 e 06 de Agosto em Alvorada do Oeste – RO, onde a expectativa de que chegue a 500 competidores.

A Academia de Karatê Pequeno Dragão é octacampeã estadual e está em busca do seu nono título estadual para 2017.

Confira abaixo o resultado até o quinto lugar da primeira fase do campeonato estadual de karatê interestilos realizado em Ariquemes – RO:

1º Academia de Karatê Pequeno Dragão (Rolim de Moura) – 462 Pontos

2º Academia Impacto de Karatê (Ji-Paraná) – 399 Pontos

3º Dojô Okinawa Clube (Ariquemes) – 290 Pontos

4º Academia Garra de Karatê (Vilhena) – 274 Pontos

5º Fênix Karatê Clube (Alvorada do Oeste) – 223 Pontos

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação