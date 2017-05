Aviagro promete cinco shows e R$ 130 mil em prêmios na Expovil – Concorra a cartelas

Todos os preparativos para a 32º Expovil, que acontece entre os dias 05 e 09 de julho, estão em pleno andamento, e o presidente da Associação dos Agropecuaristas de Vilhena, Darci Cerutti, promete mais uma grande feira agropecuária na edição deste ano do evento mais tradicional da cidade.

Serão cinco dias de muitas atividades voltadas a valorização do setor produtivo local, além de atrações como rodeios de alto nível, shows com artistas de projeção nacional e premiações ao público que somam 130 mil reais. Nesta semana começam as vendas dos passaportes para o evento, assim como dos convites e mesas para o baile da rainha.

Como já é tradição, a primeira promoção relativa a Expovil 2.017 acontece no dia seis de junho, com a realização do baile da rainha da feira agropecuária. A noite de gala será no salão de eventos do Parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, com 12 candidatas disputando a coroa. A animação fica por conta da Banda Swing Country, como vem acontecendo nos últimos anos. As mesas custam R$ 200,00, e os ingressos individuais saem por R$ 25,00.

No dia 1º de Julho ocorre a grande cavalgada que marca a abertura da feira, com a marcha partindo da Praça Padre Ângelo Spadari rumo ao parque de exposições, passando pelos principais pontos da cidade. Na chegada ao recinto da Expovil será feita a queima do alho, seguida de almoço popular a todos os presentes.

A 32ª Expovil começa pra valer no dia 05 de julho, tendo como ponto alto a apresentação dos consagrados cantores Bruno & Marrone. A programação de shows segue com Ataíde e Alexandre no dia 07; e no dia 08 tem duas atrações: Yara Figueiredo começa o espetáculo, que será encerrado com a dupla Humberto e Ronaldo. No dia 09 será a vez de Wesley e Maurício, encerrando esta edição do evento.

As cartelas começam a ser vendidas esta semana, nos pontos de vendas já conhecidos pelos vilhenenses. O preço do passaporte, que dá direito a concorrer aos prêmios, será R$ 90,00. Darci Cerutti assegurou que desta vez não haverá redução no valor ao longo da feira, como na edição anterior. Quem optar por ingresso individual pagará R$ 50,00 por noite, mas sem direito a concorrer a prêmios. O desconto para estudantes, de 50%, apenas será concedido para ingressos individuais, não valendo para os passaportes. E será liberado perante identificação através de documento adequado.

Para conter o problema dos “furões”, que costumam saltar o muro do parque em pontos mais remotos do ambiente a fim de assistir aos shows, este ano haverá controle de entrada nos portões da arena de espetáculos.

O rodeio de touros, um dos pontos altos da Expovil, dará ao campeão prêmio no valor de R$ 10 mil. Já o público concorrerá ao longo da feira a três carros e R$ 10 mil em dinheiro vivo, sorteados através das cartelas anexas ao passaporte.

Finalizando, entre os destaques no setor de negócios promovido pela exposição, estão 6ª Fenevile (assunto para reportagem específica ainda hoje no Extra de Rondônia) e o “Dia de Negócios”, marcado para 09 de julho, data do encerramento da feira.

Concorra a passaportes para a 32ª Expovil através do link de comentários desta matéria, respondendo a seguinte pergunta: que dia começa a exposição deste ano? Três leitores do Extra de Rondônia serão contemplados no sorteio, que acontece dentro de alguns dias.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia