Bandidos explodem caixa eletrônico em cidade de RO e na fuga abandonam veículo roubado no MT

Na madrugada desta segunda-feira, 08, por volta das 04h00, dois bandidos armados e encapuzados, quebraram a porta de vídeo de um comércio de materiais para construção, localizado na BR 364, no município de Ouro Preto do Oeste, e explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil.

Após a explosão, os marginais pegaram o dinheiro e fugiram do local em um veículo Voyage, de cor branca, sentido Jaru.

Durante o patrulhamento, os PM’s acabaram localizando o veículo abandonado na saída da cidade. Ao fazer uma consulta, constatou-se que o carro era produto de roubo, ocorrido no mês passado no Estado do Mato Grosso.

O dinheiro levado não foi divulgado e toda a ação durou apenas dois minutos.

Fonte: Comando190