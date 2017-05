COLORADO: acidente de trânsito é registrado no centro

Um acidente de trânsito foi registrado no centro de Colorado do Oeste, na tarde desta segunda-feira, 08.

Conforme apurado no local, uma Picape Strada, seguia pela Rua Tupi sentido bairros, e um Chevrolet Prisma, seguia pela Avenida Rio Negro, também sentido bairros e acabaram se chocando no cruzamento.

Com a batida, a frente do veículo Prisma, que tem placas de Vilhena, ficou parcialmente destruída. A picape teria avançado a via preferencial, provocando o acidente.

A Polícia Militar esteve no local realizando trabalhos de praxe. Não houve feridos.

Texto: Eliseu Vieira

Fotos: Extra de Rondônia