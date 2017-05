Escola de Futebol Furacão fará avaliação de adolescentes em Cerejeiras

A Escola de Futebol Furacão, através do Clube Atlético Paranaense de Curitiba, estará promovendo avaliação técnica de garotos que nasceram entre os anos 2000 e 2007.

No domingo, 14, a partir das 19 horas haverá palestra na Câmara de Vereadores com a presença do coordenador do projeto.

