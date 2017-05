Motorista inabilitado bate em ciclista, socorre a vítima e é detido pela PM no hospital

Na tarde desta segunda feira, 08, um motorista identificado como Claudemir de Camargo, de 29 anos, que trafegava pela Avenida 1808, sentido BR-174, no Bairro Bela Vista, acabou atingindo um ciclista que seguia pela Rua 1809, sentido Centro.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), foi solicitada a comparecer no local, porém lá chegando, não avistaram os veículos e nem os envolvidos.

A guarnição se deslocou até o Hospital Regional de Vilhena, onde em contato com o condutor, este, relatou para os policias que havia socorrido o ciclista ao Hospital Regional, e que assumiria as despesas do acidente.

Porém os policias constataram que Claudemir é inabilitado, e diante dos fatos conduziram o motorista até a delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência.

Texto: Eliseu Vieira

Fotos : Eliseu Vieira