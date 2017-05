Prefeita visita Unidade de Saúde e anuncia ampliação nos atendimentos de especialidades

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), visitou na manhã desta segunda-feira, 08, a policlínica João Luiz e anunciou ampliação nos atendimentos de especialidades. Novos médicos contratados já iniciaram as atividades.

Rosani comemorou a ampliação. “A saúde de Vilhena já avançou. Assumimos a rede de saúde com deficiência em várias áreas. Hoje começamos os atendimentos de oftalmologia, endocrinologia e cardiologia que não eram feitos há muito tempo”, disse a prefeita.

A visita foi motivada pela mudança do Centro de Referência em Saúde da Mulher e da Criança (Cresamc) que antes funcionava ao lado do Hospital Regional. O antigo prédio passará por reforma e será transformado em uma policlínica de especialidades, enquanto isso os agendamentos foram direcionados para a policlínica João Luiz.

Com as alterações, a policlínica conta com diversos profissionais: cardiologista, endocrinologista, cardiologista, pediatra, ginecologista, dermatologista, urologista e obstetra.

A prefeita esteve acompanhada do secretário Marco Aurélio Vasques e da vereadora Leninha do Povo. No consultório de oftalmologia a prefeita falou sobre o setor de saúde. “Contratamos médicos e colocamos os serviços para funcionar. Sem dúvidas esses são avanços que o usuário vilhenense já vai sentir. Oftalmo já atendendo 300 pacientes por mês, obstetrícia para gestantes de alto risco, bucomaxilo, teste do pezinho, vacinação e outros atendimentos demonstram que a nossa prioridade é a saúde do cidadão do nosso município”, encerrou.

Vasques lembrou que a mudança do Cresamc e a ampliação nos atendimentos fazem parte da reformulação que a Secretaria Municipal de Saúde iniciou.

Texto e fotos: Assessoria