Presidente nega possibilidade de aumento de salários para vereadores

Adilson de Oliveira esteve na redação do Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira 08 para refutar as afirmações do apresentador de televisão Júlio Silva, que em seu programa afirmou que os vereadores tinham pretensão de elevar o valor dos próprios subsídios. “Isto não é verdade, mesmo porque não há embasamento legal para promover tal ação”, rebateu.

O presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena garante que este assunto jamais passou pela cabeça dos integrantes do Legislativo por razões óbvias. “Não sei se o apresentador sabe, mas a legislação veta o Parlamento de elevar o próprio salário de seus integrantes durante o exercício do mandato.

Se resolvêssemos agora estabelecer um novo valor para o subsídio, ele só passaria a valer para a próxima legislatura. Só este argumento é suficiente para contestar a informação que ele prestou ao público que assiste ao seu programa”, disse Oliveira.

Entretanto, ele assegurou que diante da crise que o pais atravessa e das dificuldades financeiras atuais do Município, mesmo que houvesse amparo legal para tanto, o bom senso recomendaria que não seria o momento adequado para iniciativa deste gênero. “Seria até uma irresponsabilidade cogitar ação em tal sentido”, encerrou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia