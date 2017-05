Primo de atual prefeito é acusado de contratar a morte de Chico Pernambuco

De acordo com a polícia, Katsumi Yuji Ikenohuchi Lema, que é primo do atual prefeito de Candeias do Jamari, Luiz Ikenohuchi, seria o responsável por arquitetar a execução do ex-prefeito Francisco Vicente de Souza -PSB, (Chico Pernambuco), ocorrida no dia 18 do mês passado

Katsumi conseguiu fugir do cerco policial nesta manhã. Os outros suspeitos de participarem do crime, Marcos V. B., Willian C. F., Henrique R. O. e Diego N. C, e Yasmin X., já estão presos preventivamente. Chico Pernambuco teria feito um acordo antes da campanha com um grupo político do atual prefeito. Durante o pleito eleitoral, o então prefeito teria recebido a quantia de R$ 300 mil sob compromisso de disponibilizar secretarias para o grupo, após ser eleito.

No entanto, Chico Pernambucano não teria cumprido o acordo. Marcos teria sido contratado por Katsumi pelo valor de R$50 mil para praticar o crime na companhia dos outros envolvidos.

