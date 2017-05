Após matéria do Extra de Rondônia, prefeita de Chupinguaia se mexe e compra remédios

Como a própria assessoria da prefeita Sheila Mosso admitiu em postagens nas redes sociais, foi preciso que o Extra de Rondônia veiculasse a queixa de moradores para que a a Chefe do Executivo de Chupinguaia tirasse os pés do chão e resolvesse o problema.

Na postagem o assessor ainda comemora que “antes do prazo de 10 dias após ser vinculada (sic) a matéria de alguns sites referente a falta de remédios” a questão teria sido finalmente enfrentada pela administração. Como apenas o Extra de Rondônia tratou do assunto, é fato que ele se refere mesmo ao trabalho do site.

Mas, independente desta aspecto, o que importa é que a falta de remédios no hospital do Município foi minimizada pela compra de 45 mil reais em produtos, através de recursos próprios, material que já está disponibilizado aos pacientes da unidade de saúde. Sheila Mosso também informou que dentro de mais alguns dias o Município recebe mais R$ 225 mil em medicamentos.

Ainda através da postagem do assessor, a prefeita agradece ao apoio da Câmara de Vereadores e aos colaboradores que contribuem com a administração chupinguaiense.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia