Associação Nakayama de Karatê conquista 32 medalhas em Estadual

Aconteceu no último final de semana nos dias 06 e 07 a primeira Etapa do Campeonato Estadual de Karatê, a 3º Copa Okinawa de Karatê Interestilos, disputada no município de Ariquemes.

A equipe da Associação Nakayama é composta por alunos de Colorado do Oeste, do projeto Peti de Corumbiaria e do Projeto do Cemurf de Cabixi, contando com uma delegação de 22 atletas, onde foram conquistadas 32 medalhas total, sendo 06 ouros, 07 pratas e 19 de bronze.

O bom desempenho dos atletas é fruto de um trabalho de treinamento e dedicação, mostra que a Nakayma está no caminho certo, só aumentando os desempenhos em competições estaduais e nacionais, e futuras conquistas engrandecerão ainda mais o nome do karatê coloradense.

O Sensei Aparecido Ferreira ainda fez questão de agradecer aos pais dos atletas que incentivam seus filhos no esporte, pois desta forma colaboram com a família Nakayama, e o fruto são essas conquistas, sem dúvidas o karatê vem formando ótimos atletas e cidadãos de caráter, e também os atletas que disputaram o campeonato, e mesmo sem medalhas conquistaram boas colocações.

Aparecido agradeceu também a prefeitura pelo apoio, que disponibilizou o ônibus e motoristas, como também muitas outras pessoas que participaram da rifa para custear o abastecimento do transporte.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação