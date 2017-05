Charme feminino é a marca da televisão em Vilhena

Comandando empresas, dirigindo ônibus, apresentando programas jornalísticos ou de entretenimento, mulheres tem se firmado em campos até então de presença masculina.

Em Vilhena não é diferente, na área televisiva onde nomes como Luiz de Carvalho, Ribamar Araújo, Valdir Alberto, Elton Bittencourt, José Antônio Sant’ana passaram a ser conhecidos, nos últimos anos tem sido destaque pela presença feminina.

O Extra de Rondônia entrevistou as profissionais da TV Arlene Balieiro, Raquel Gonçalves e Kesia Rodrigues que contaram um pouco de sua trajetória.

Arlene Balieiro, conta que é apresentadora há sete meses na Rede Amazônica, assumindo o posto logo que voltou de São Paulo. “Antes de ir para o interior paulista, atuei por três anos como apresentadora na emissora, e a maior parte dessa empreitada foi como repórter de rua, sendo que há dez anos sou jornalista”, ressalta a apresentadora.

Na infância, Balieiro, afirmou já ter seu foco no jornalismo. “Conforme fui crescendo e amadurecendo sobre as profissões foi que me liguei ainda mais ao jornalismo. Cheguei a trancar o curso de administração, e assim que soube do curso de jornalismo em Vilhena, fez cursinho para entrar e passei”, relembra a apresentadora.

Assim como Arlene, Raquel Gonçalves disse que está nessa empreitada há 14 anos, sendo 8 anos como repórter de rua do programa Fala Vilhena, na Rede TV. “Mas após um tempo apresentando o programa, fiquei fora das telas para se dedicar a outros projetos. Em setembro de 2015, recebei o convite de voltar apresentar o Fala Vilhena, e sigo até hoje” , contou Raquel.

Raquel relata ter nascido jornalista, sendo a faculdade responsável pela descoberta profissional. “Assim que iniciei o curso fui para o mercado de trabalho, começando no rádio, passando pelo jornal impresso e depois a televisão. Amo o que eu faço, vibro, me emociono e me sinto paga pra vida inteira, cada vez que vejo os resultados práticos do trabalho, seja um problema simples de um morador que é resolvido, até questões mais complexas que resultam em investigações”, afirma emocionada a jornalista.

Já Kesia Rodrigues, começou como assistente em um programa jornalístico local, e a partir daí passou a ter gosto pela televisão conquistando espaço, até apresentar seu próprio programa “Vitrine” na TV Allamanda/SBT.

“Antes de começar nas telinhas fui secretaria, a oportunidade de iniciar na TV veio quando me mudei para Vilhena. Foi pegando cada vez mais gosto pela profissão e depois preste vestibular do curso de jornalismo e passei; e amo essa profissão cadê vez mais”, enfatizou Kesia.

Desafio

Ser apresentadora e mãe não têm sido desafiante para essas profissionais. Mãe de um menino, Arlene ressalta não é fácil conciliar os dois, mas que conta com o apoio do seu esposo que o considera super parceiro e também sua família. “Se não tivesse esse apoio do meu marido e da minha família, teria abandonado o jornalismo”, salienta a jornalista.

Para a apresentadora Raquel, antes dos telespectadores, vêm suas filhas com quem divide a vida, sendo a rotina bem puxada.

“Antes de ir trabalhar, todos os dias acorda cedo e prepara café dá manhã, almoço e o lanche da escola; confere uniformes, material escolar. Faço questão de estar presente em tudo e me frustro quando em virtude do trabalho não consegue ir a algum compromisso com elas.Acho que toda mãe passa por isso, sou mãe, antes de ser apresentadora”, enaltece Raquel.

Mãe de uma menina de 07 anos,Kesia explica que ama ser apresentadora, mas se não tivesse o apoio da família não estaria nesse ramo. “Quando não estou na frente das telinhas, me dedica a minha filha. Todo o fruto que venho colhendo nessa jornada deve a minha filha, minha família e as pessoas que acompanham meu trabalho e isso nos motiva a cada vez mais ser melhor no que fazemos”, a apresentadora.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia