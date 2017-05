“Cidade Nova” recebe patrolamento e ações são vistoriadas por prefeita e secretário

A prefeitura de Vilhena, através Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou nesta segunda-feira, 08, o serviço de patrolamento no bairro Cidade Nova, próximo a Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o secretário de Obras, Josué Donadon e o vereador Samir Ali acompanharam o inicio do serviço no bairro.

A Semosp disponibilizou uma equipe e dois tratores para realizar o serviço de patrolamento nas ruas do bairro, em uma ação que continuará posteriormente, beneficiando alguns pontos necessários com cascalhamento.

O vereador Samir Ali, que tinha solicitado o serviço, agradeceu a prefeita Rosani Donadon e o secretario de Obras por terem atendido ao pedido que vai beneficiar os moradores do bairro Cidade Nova.

Por sua vez, Josué Donadon se colocou à disposição para ajudar, no que for possível às demandas e ressaltou o empenho em adiantar os serviços. “Vamos buscar acelerar as ações para atender os demais bairros necessitados melhorando o acesso, agradeço a colaboração dos vereadores na interação com a Semosp. Juntos o trabalho fica mais forte”, ressaltou o secretário.

Já a prefeita Rosani Donadon destacou que o trabalho da Semosp é importante para facilitar a mobilidade dos moradores nos bairros do município. “Fico feliz em ver a equipe da Obras trabalhando forte para que o fluxo nas diferentes regiões seja facilitado. Estamos procurando cada vez mais ouvir a população e isso tem ajudado bastante. O nosso objetivo é trabalhar para melhorar a qualidade de vida em Vilhena”, afirmou a mandatária municipal

Texto e fotos: Assessoria