CIRETRAN e PTRAN realizam palestras de conscientização em escolas de Vilhena

A Campanha Internacional Maio Amarelo, Atenção pela Vida, marca mobilização para a diminuição de índices de mortes e acidentes de trânsito.

Uma equipe da CIRETRAN Vilhena em parceria com Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) realizou uma palestra na manhã desta terça-feira, 09, na escola estadual Álvares de Azevedo para conscientizar a importância da campanha a estudantes da escola.

De acordo com educadora de trânsito, Claudineia Brigel, explica que a campanha Maio Amarelo, tem como objetivo orientar a vida no trânsito, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), onde mais 178 países aderiram a campanha.

A educadora ainda ressaltou que está sendo feito todos os dias palestras em algumas escolas do município e do estado para conscientizar aos estudantes a importância de uma vida do trânsito, assim como orientar a eles como pedestres, ciclistas e passageiros, e futuros condutores a atenção no trânsito.

O Soldado da Polícia Militar de Trânsito, Wesley Mattos, disse que é importante orientar essa mobilização mundial do Maio Amarelo e informar quanto é importante a atenção pela vida no trânsito, tendo em vista o alto índice de acidentes, envolvendo principalmente mortes.

Outro detalhe que o Mattos salientou, que alem de ser uma ação efetiva, é preciso a pratica e mostrar com dados estatísticos de vítimas no trânsito e zelar pela vida do próximo no trânsito.

No Estado e em Vilhena há uns altos índices de acidentes de trânsito com vitimas fatais “É preciso à sociedade civil, conscientize que nesse mês de Maio Amarelo a importância de uma vida do trânsito que tem como objetivo maior o trânsito seguro para todos”, ressalta o soldado do P-TRAN.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia