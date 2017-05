CORUMBIARA: Internauta denuncia uso indevido de trator da prefeitura

Em mensagem acompanhada por fotos o informante, que não quer ser identificado, afirma que o servidor público da SEMOSP e atual vereador Daniel Camilo teria feito na segunda-feira, 08, serviços de limpeza em propriedade particular do prefeito Laércio do Laticínio com um trator que pertence ao Município.

Ele ainda acrescentou que o equipamento foi mal utilizado, chegando a “encavalar” num buraco. Para completar, a máquina seria de uso exclusivo para trabalhos na zona rural, e deveria estar à serviço da Associação de Produtores Rurais de Vitória da União.

O leitor do Extra de Rondônia reclama que a secretaria municipal de agricultura tem sido inoperante com relação ao apoio aos produtores, mas tem realizados serviços particulares ao prefeito.

Este, por sua vez, é acusado de tentar aprovar projeto no Legislativo para estabelecer multa aos proprietários de imóveis que não mantém seus terrenos em boas condições de limpeza, enquanto usa equipamentos públicos para manter suas propriedades em bom estado.

O site deixa espaço aberto ao prefeito Laércio Marchini para contestar as acusações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia