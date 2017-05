DIA DAS MÃES: orquidário “Pai e Filho” têm mais de 2 mil opções de orquídeas para presentear

Orquídeas nacionais e importadas, o Orquidário “Pai e Filho” conta com uma variedade de plantas para presentear as mães, no Dia das Mães. São mais de 2 mil opções de orquídeas floridas, a partir de R$ 28,00.

Outra opção de presente é a rosa do deserto, que pode chegar a 4 metros de altura e se adapta bem a climas tropicais.

E para você que deseja renovar seu jardim o orquidário oferece fertilizantes, vasos, cachepos, dentre outros materiais de cultivo.

Visite o espaço, que fica aberto das 8h00 as 18h00, e nesse final de semana também funcionará no domingo, 14, das 08h00 as 12h00.

O orquidário está localizado na Avenida Celso Mazutti nº 5715, próximo ao terminal rodoviário no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Já a filial em Porto Velho é localizada na Rua Duque de Caxias com Guanabara, Bairro São Cristóvão, a poucos metros da Paroquia São Cristóvão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3322-7765.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia