Em junho, primeiro torneio de pesca do pesque e pague do Roque em Vilhena

A WS publicidade e eventos, promove no próximo dia 10 e 11 de junho do corrente, o primeiro torneio de pesca do pesque e pague do Roque, em Vilhena.

O evento começa no dia 10 sábado, com almoço a partir das 12 horas, musica ao vivo, e promoção de cerveja em lata.

No domingo, dia 11, o torneio terá início as 08h30 com término às 17 horas. A dupla que fisgar o peixe com maior peso será campeã.

O torneio terá premiação em dinheiro, sendo: 1º R$ 7 mil, 2º R$ 3 mil, 3º R$ 1,500, 4º R$ 1 mil, 5º R$ 500,00, 6º R$ 300,00, 7º R$ 200,00, 8º R$ 100,00, 9º e 10º blindes.

O valor para as cem primeiras duplas é promocional, apenas R$ 180,00 que já podem ser feitas pelos telefones (69) 3322-2761 ou 9-8401-0503. Esgotando as cem primeiras o valor passa a ser de R$ 200,00 por dupla.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração