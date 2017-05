Irmãos de Cerejeiras são destaques no futebol do Paraná

Em entrevista a redação do Extra de Rondônia, Rosimeire de Oliveira, mãe dos gêmeos Gabriel Vinícius de Oliveira Furtado e Rafael Victor de Oliveira Furtado, relatou a emoção de estar vendo seus filhos brilhando atualmente no futebol de São Paulo e Minas Gerais.

Gabriel e Victor nasceram no dia 09 de dezembro de 1997 no Estado de São Paulo, mas logo após vieram para Cerejeiras. Desde cedo à mãe percebeu que os irmãos tinham uma aptidão para jogar bola e colocou os gêmeos numa escolinha de futebol.

Com 13 anos, foram para Nova Brasilândia treinar na escolinha de futebol do professor Ademir. Mostrando muita habilidade, logo olheiros de várias equipes do Brasil foram convidados para assistirem um jogo treino dos garotos.

Com 14 anos foram para a cidade de São Carlos – São Paulo, jogar no São Carlos. Algum tempo depois foram passar férias com a mãe em Cerejeiras. Porém, conheceram Valdir que os levou para fazer teste no Paraná.

Os garotos foram aprovados e jogaram o campeonato Sub 17, onde se consagraram campeões. Rafael é Centroavante e Gabriel Volante. Eles disputaram a Taça São Paulo e Taça BH, aonde chegaram as quartas de final.

Atualmente Gabriel assinou contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras e Rafael assinou com o Clube Atlético Mineiro.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Álbum de Família