Público prestigia final do Campeonato Barrão em Colorado; veja fotos

Os times Paulinho Pinturas e Yogurte Bom Gosto foram a campo neste domingo, 07, pela final do Campeonato Barrão em Colorado do Oeste.

A disputa teve início às 15h00, sendo o placar final Paulinho Pinturas 2×1 Yogurte Bom Gosto, de Cerejeiras. O primeiro lugar faturou o prêmio de R$ 5 mil e o segundo R$ 2 mil.

O público também torceu pelo embate feminino entre Colorado x Pimenteiras do Oeste, com vitória de 3×0 de Colorado.

Os veteranos também foram a campo, com vitória de Sampaio Correia 2×0 Baixadão.

No sorteio do Bingo, realizado após os jogos, Durval José, 41 anos, ganhou o 1º prêmio de R$ 5 mil. Já o funcionário do Colégio Paulo de Assis, Arlindo Lopes, de 55 anos, faturou R$ 3 mil.

E o último prêmio de R$1 mil ficou para o trabalhador do Curtume de Colorado, Eduardo Zafala da Silva, de 26 anos.

Os prefeitos Professor Ribamar (PSB), de Colorado, e Rosani Donadon (PMDB), de Vilhena, e a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) marcaram presença.

O evento esportivo foi contou com uma homenagem a Wilson Gomes, popular Gasolina, um dos pioneiros no esporte no município.

>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia