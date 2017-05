Rosangela Donadon acompanha secretário e reforça melhorias em vários setores educacionais

O secretário estadual de educação, Waldo Alves, esteve na manhã desta segunda-feira, 08 de maio, visitando a cidade de Vilhena para tomar conhecimento de melhorias e demandas na rede educacional.

Recepcionado pela Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB), o secretário esteve visitando o Conjunto Habitacional União, em que a parlamentar pôde apresentar o trajeto percorrido por alunos e mães para chegarem até uma escola, andando até 7 km diariamente.

A primeira visita foi nas dependências da Escola Estadual Cecília Meireles, sendo este um dos colégios que acolhem os alunos do residencial União. Em conversa com a direção escolar, o secretário estadual tomou ciência de todas as prioridades e necessidades da instituição. Segundo informações repassadas pela direção, a última reforma realizada na escola foi no ano de 1996. Rosangela frisou a urgência em realizar a manutenção da escola, além de ampliar com mais salas para atender a demanda. O secretário se comprometeu e garantiu todas as melhorias na unidade.

Na oportunidade, a parlamentar aproveitou para solicitar um ônibus para transportar os alunos do residencial até as escolas. Rosangela destacou que há um projeto de uma nova escola, que será construída nas dependências do Cidade Verde I. Esta unidade atenderá moradores do residencial União, do Bairro Moisés de Freitas e localidades mais próximas. O secretário enfatizou que irá acelerar todos os trâmites legais para que a escola seja construída o mais breve possível.

Na Coordenadoria Regional de Educação as autoridades ouviram as necessidades dos gestores, além de ideias e ações para serem executadas na rede educacional. Logo após, a deputada acompanhou o secretário até a escola Zilda da Frota Uchoa, onde trataram de assuntos voltados ao Projeto de Escola Militar. Depois seguiram até a Escola Estadual Genival Nunes, que faz parte do Projeto Guaporé, com ensino integral. Nesta unidade, além de se comprometerem com melhorias na alimentação dos alunos. O secretário Waldo solicitou a sua equipe que seja solucionado o quanto antes, qualquer impasse que impeça as atividades na piscina aos alunos matriculados.

A deputada Rosangela solicitou ao secretário a possibilidade de ofertar a piscina às pessoas que precisam realizar hidroterapia, na comunidade com acompanhamento. Porém, em horários noturnos para não atrapalhar nenhuma atividade feita pelos alunos. A ideia será avaliada por gestores e secretários.

Para encerrar as atividades em Vilhena, a última visita foi à escola estadual Luiz Carlos Paula Assis. Rosangela e Waldo ouviram as demandas apresentadas pela direção escolar, além de acompanhar a reforma e as ampliações que estão sendo executadas na unidade.

Autor e Fotos: Assessoria