Semfaz disponibiliza carnês para profissionais liberais

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) informa que está emitindo o carne da taxa do imposto sobre serviço (ISSQN) para os profissionais liberais autônomos de Vilhena.

O secretário de Fazenda, Sergio Nakamura, explicou que desde o mês de janeiro a abril a secretaria não estava emitindo os carnês, devido à migração do sistema, por isso o vencimento das guias de imposto referente aos meses de janeiro a abril foram prorrogados para o dia 30 dos meses de maio, junho, julho, agosto respectivamente.

Nakamura informou que o problema já foi resolvido e os profissionais como médicos, dentistas, advogados, mototaxis, taxistas e fisioterapeutas podem retirar os carnês e fazer o pagamento.

De acordo com Nakamura, os contribuintes podem escolher pagar o imposto em cota única com desconto devendo procurar a Semfaz no setor de ISSQN.

Texto e foto: Assessoria