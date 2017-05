Só não é proibido gastar dinheiro do contribuinte à toa

Não se sabe se a gracinha mostrada por esta imagem é de autoria do DNIT, DER ou da Semtran, mas o fato é que às margens da BR 174, nas imediações do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), foi instalada a placa de trânsito de forma totalmente inadequada.

A menos que se tratar de uma maneira inovadora de se orientar os condutores de automotores que circulam por ali. Se for isso, o problema é que não dá para saber o sentido de tal alerta.

Brincadeiras à parte, a instalação de uma placa de orientação de trânsito feita desta forma é algo que agrega irresponsabilidade com uma tarefa importante, além de descaso com o uso de dinheiro público, uma vez que o aviso do sinal está totalmente prejudicado.

Numa cidade onde há um grande número de acidentes de trânsito e sinalização com deficiências, é prudente mais atenção e seriedade nas intervenções para não aumentar ainda mais a quantidade de problemas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia