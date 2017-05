VEC e Barcelona se confrontam no final de semana; concorra a camisas oficiais dos times

O tira-teima entre os dois times da cidade está marcado para este domingo, 14, no Estádio Portal da Amazônia. Será a segunda vez no campeonato que o Vilhena Esporte Clube enfrenta o Barcelona, e como na outra ocasião houve empate a expectativa é grande em torno de qual dos dois será o primeiro a derrotar o rival.

O secretário municipal de Esportes, José Natal Pimenta Jacob, vai presentear um torcedor de cada time com a camisa oficial do clube, em promoção conjunta com o Extra de Rondônia.

Criado este ano para dar uma nova dinâmica ao cenário esportivo da cidade, oferecendo alternativa distinta ao Vilhena Esporte Clube aos torcedores locais, o Barcelona vem se destacando em sua primeira participação no futebol profissional de Rondônia.

Já o VEC mantém a escrita tradicional dos últimos anos, sendo sempre uma equipe forte e candidata a disputa do título. Para endossar as duas afirmações basta lembrar que os dois times vilhenenses apresentam as melhores campanhas do torneio neste segundo turno, e ambas já estão asseguradas na semifinal.

O confronto, que apesar de ter nascido este ano já é chamado por dirigentes e torcedores dos dois lados como “clássico”, deve lotar o Portal da Amazônia na partida de domingo. Para estimular ainda mais a participação do público, o secretário municipal de Esportes, José Natal Pimenta Jacob, através do Extra de Rondônia oferece uma camisa de cada time para ser sorteada entre os leitores do site.

Para concorrer basta responder no espaço para comentários qual é a posição de VEC e Barcelona na tabela deste segundo turno do Campeonato Rondoniense de Futebol. O sorteio acontece no final de semana, e a entrega das camisas será lá no Estádio Portal da Amazônia, no intervalo da partida de domingo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia