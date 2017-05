Vilhena vai disputar Dia do Desafio contra cidade de Costa Rica

Divulgada nesta segunda-feira, 08, a relação das cidades latino-americanas que se confrontarão no Dia do Desafio, celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio.

Este ano será dia 31, reunindo 58 cidades do Brasil, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Peru e Nicarágua.

Vilhena vai disputar contra a cidade de Liberia, que é a capital do estado de Guanacaste, na Costa Rica.

Liberia tem uma população de 56.899 habitantes, enquanto que Vilhena possui 93.745 habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2016.

A mobilização em Vilhena ficará a cargo da prefeitura municipal, sob a coordenação da Secretaria de Esportes e Cultura (Semec) que contará com a parceria de todas as secretariais municipais. “Já estamos fazendo os preparativos na organização do Dia do Desafio, quando estaremos este ano disputando contra a cidade de Liberia, que em Costa Rica. A prefeita Rosani Donadon e o vice Darci Cerutti também estão empenhados na realização do evento e apostando em nossa vitória que com certeza haveremos de conseguir, pois a administração municipal vai disponibilizar toda a estrutura necessária para mobilizarmos, naquele dia, o maior número possível de vilhenense fazendo exercício físico ou praticando alguma atividade esportiva. Desde já queremos contar com a participação dos empresários locais para reservar 15 minutos no dia 31 de maio exclusivamente aos seus funcionários para o Dia do Desafio”, reforçou o secretário da Semec, Natal Jacob, que conta com a colaboração dos trabalhos do adjunto, professor Manoel Ayres.

O principal objetivo do Dia do desafio é motivar a população à prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental. Na data marcada para acontecer o confronto, as comunidades de diferentes cidades do Brasil e toda a América Latina se reúnem para disputar, amistosamente, competições e desafios que estimulam o corpo. A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos, fazendo desta ação um hábito diário.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação