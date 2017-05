Acidente na BR-364 deixa um morto e duas pessoas presas às ferragens

As primeiras informações dão conta que no final da tarde desta quarta-feira, 10, três veículos se envolveram em acidente no Km 70 da BR-364, a frente do distrito de São Lourenço, sentido Porto Velho.

Uma pessoa teria morrido no local e duas ficaram presas às ferragens.

A reportagem do Extra de Rondônia está a caminho do local. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração