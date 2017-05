Agentes Penitenciários apreendem celulares e tabaco nas proximidades do Presídio Cone Sul

Na tarde desta quarta-feira, 10, os Agentes Penitenciários, localizaram cinco invólucros que continham aparelhos celulares, tabaco, carregadores e até lâminas de serras que seriam lançados no pátio do Presídio Cone Sul, em Vilhena.

Os agentes faziam patrulhamento ao redor do presídio quando perceberam os objetos, no chão em uma área aberta no entorno da unidade prisional.

Nenhum suspeito foi visto no momento da patrulha, mas os agentes acreditam que a pessoa que iria lançar os pacotes para dentro do pátio, se aproximaria a pé e lançaria os pacotes por cima do muro.

De dentro das celas os presos tentariam “pescar” os pacotes no pátio, com anzóis improvisados. Os agentes também apreenderam um destes anzóis.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou contato com a direção do presídio, mas até o momento do fechamento da matéria não obtivemos respostas.

Após a apreensão, os objetos foram entregues na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

Texto: Eliseu Vieira

Fotos: Eliseu Vieira