BR-364: motorista morre a caminho do hospital após colisão entre carretas

O grave acidente foi registrado por volta das 17h00 no Km 78 da BR-364, sentido Porto Velho.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da carreta placa MWW-2376/Feira de Santana-Bahia, carregada com papelão, trafega pela rodovia sentido Vilhena, quando no Km 78, colidiu com outra carreta Mercedes Benz de uma transportadora de Vilhena, carregada com soja, que seguia sentido Porto Velho.

A reportagem conversou com o pai da vítima de 39 anos, que foi socorrido ao Hospital Regional, mas devido à gravidade dos ferimentos morreu antes de chegar ao hospital.

O pai da vítima, que pediu para não ser identificado, é morador de Porto Alegre-Rio Grande do sul, disse que há vários anos trabalha como carreteiro, sempre na companhia de seu filho, cada um com uma carreta.

Porém, quando chegaram ao distrito do Guaporé, o filho disse ao pai que ele podia seguir na frente que ele o acompanhava.

O pai disse, que quando subia um morro no Km 78 ouviu um barulho muito forte e viu pelo retrovisor um clarão.

De imediato procurou um local, manobrou o caminhão e voltou, quando chegou próximo encontrou o filho preso as ferragens.

O rapaz sofreu muitos cortes e perdia muito sangue, com isso, populares que passavam pelo local com muito esforço conseguiram retirá-lo da cabine retorcida. Neste tempo o Corpo de Bombeiros chegou e levou a vítima ainda com vida. Quando o pai conversou com a reportagem, ele não sabia que o filho tinha morrido.

Testemunhas afirmaram que o motorista que seguia sentido Porto Velho, invadiu a contra mão, provocando o acidente. Ele não se feriu e ficou no local a disposição da Polícia Rodoviária Federal, que convidou o condutor a fazer o teste do bafômetro, no qual deu negativo para embriaguez.

No local onde aconteceu o acidente não havia buracos na pista.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia