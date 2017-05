CORUMBIARA: Internauta encontra centenas de livros em escola abandonada

Em contato com a redação do Extra de Rondônia, um internauta, morador do município de Corumbiara, estava indignado com o descaso que ele presenciou in loco numa escola abandonada na área rural do município.

Segundo o denunciante, estava passando em frente à escola municipal Manoel Francisco dos Santos, que está abandonada e coberta pelo mato, entrou para ver o estado precário que a mesma se encontra.

Com isso, se deparou com a instituição totalmente depredada e centenas de livros didáticos jogados em meio ao lixo.

O Site deixa espaço para a Secretaria Municipal de Educação caso queiram se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta